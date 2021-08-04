В Новогорске, где сейчас проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию, сегодня, 4 августа, стартуют прокаты среди юношей. Начало короткой программы в 16.00 по мск. Завтра, 5 августа, состоится прокат произвольной программы. Начало в 14.00 мск.

Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Состав участников: Андрей Анисимов, Александр Голубев, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Егор Рухин, Кирилл Сарновский, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Илья Яблоков.

Напоминаем подробное расписание прокатов в Новогорске: