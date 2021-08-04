Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский сообщил, что легкоатлетке Дарье Клишиной, повредившей ногу на Олимпиаде в Токио, не потребуется операция.

«Нет, она точно не нуждается в оперативном лечении. Ее травма попроще. Она нуждается в наблюдении и в консервативной терапии», — приводит слова Жолинского ТАСС.

Напомним, Клишина получила травму во время квалификации в прыжках в длину. Она выполнила две попытки с заступом, а на третьей повредила ногу. Как сообщили врачи, у спортсменки полностью оторвана мышца задней поверхности бедра, а также выявлено растяжение в области колена и гематома.

Спортсменка не смогла покинуть стадион самостоятельно, ее увезли в инвалидном кресле.

Также на Олимпиаде получил серьезную травму российский атлет Сергей Шубенков. Он травмировал ахилл и не вышел на старт четвертьфинального забега.