Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу. О назначении главного тренера объявил Королевский футбольный союз Нидерландов.

Контракт с 69-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре. В тренерский штаб ван Гала вошли Данни Блинд и Хенк Фрейзер, работать с вратарями будет Франс Хук.

Напомним, что ван Гал уже в третий раз в карьере возглавляет сборную Нидерландов. Ранее он тренировал команду в 2000-2001 и 2012–2014 годах.

С сентября 2020 года главным тренером сборной Голландии был Франк де Бур. Под его руководством «оранжевые» сенсационно проиграли Чехии в 1/8 чемпионата Европы. После этого специалист покинул команду.