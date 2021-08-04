«Ростов» официально объявил о назначении Юрия Семина новым главным тренером команды. Специалист подписал контракт на два сезона.

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — гласит сообщение на сайте «Ростова».

Напомним, последним местом работы Семина был московский «Локомотив». В прошлом году клуб не продлил контракт с тренером, взяв на его место Марко Николича.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным по обоюдному согласию сторон. Как объяснил сам тренер, на данный момент и для клуба, и для сборной России будет лучше, если он не будет совмещать работу и сосредоточится только на национальной команде.