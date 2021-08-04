Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Юрия Семина новым главным тренером «Ростова».

«У Сёмина не получится в «Ростове». Всему своё время, а его время уже ушло», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

О подписании контракта Семина с «Ростовом» стало известно в среду, 4 августа. Соглашение рассчитано на два сезона. Последним местом работы тренера был московский «Локомотив». В прошлом году клуб не продлил контракт с Семиным, взяв на его место Марко Николича.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным по обоюдному согласию сторон. Как объяснил сам тренер, на данный момент и для клуба, и для сборной России будет лучше, если он не будет совмещать две должности.