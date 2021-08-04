Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Юрия Сёмина новым главным тренером «Ростова».

«Сёмин принимает «Ростов»! Ну вот и замечательно. А то скучнеть как-то стало. Для нас ситуация win-win — или получится интересно, или хоть поржём», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

О подписании контракта Семина с «Ростовом» стало известно в среду, 4 августа. Соглашение рассчитано на два сезона. Последним местом работы тренера был московский «Локомотив». В прошлом году клуб не продлил контракт с Семиным, взяв на его место Марко Николича.

В понедельник «Ростов» объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным по обоюдному согласию сторон. Как объяснил сам тренер, на данный момент и для клуба, и для сборной России будет лучше, если он не будет совмещать две должности.