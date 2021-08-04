На Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по синхронному плаванию. В 13:30 по московскому времени стартовала борьба за медали среди дуэтов.

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Соревнования проходят в бассейне комплекса «Токио Акватикс Центр». Сборную России представят Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, которые будут главными фаворитами в борьбе за золото. Дуэт квалифицировался в финал с лучшим результатом, выиграв отбор как в произвольной, так и в технической программе.

Также в розыгрыше медалей примут участие пары из 11 стран — Белоруссии, Китая, Украины, Японии, Канады, Италии, Австрии, Франции, Нидерландов, Испании и Мексики.