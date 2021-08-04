«Сочи» на своем поле примет сербский «Партизан» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Игра будет проходить на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Молдавии во главе с Думитру Мунтяном. В роли его ассистентов выступят Виктор Мардари и Василий Ермишкин. Резервным рефери назначен Петру Стоянов.

Ответная встреча состоится в Белграде на следующей неделе, 12 августа, и начнется в 22:00 мск

Напомним, во втором квалификационном раунде «Сочи» по сумме двух матчей обыграл азербайджанскую «Кешлю», а «Партизан» оказался сильнее клуба «ДАК 1904» из Словакии.