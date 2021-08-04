Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с заражением коронавирусом Анны Чернышёвой.

«Оперативный штаб Команды ОКР был проинформирован о том, что ПЦР-тест на коронавирус Анны Чернышёвой, сделанный по прилёте в аэропорту Токио, дал положительный результат. Спортсменка, в соответствии с установленным протоколом, будет в течение 10 дней находиться в специальном отеле под наблюдением врачей», — сообщает ОКР.

По словам представителей ОКР, самочувствие спортсменки хорошее, симптомов заболевания нет.

Напомним, ранее стало известно, что российская каратистка Анна Чернышева не сможет принять участие в Олимпиаде после получения положительного результата на коронавирус. Каратистка являлась единственной представительницей этого вида спорта на Играх в Токио.