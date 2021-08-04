Мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Игра будет проходить на стадионе «Ариаке Арена» сегодня, 5 августа, и начнется в 07:00 по московскому времени.

Ранее команды уже встречались на групповом этапе Олимпиады, тогда Россия одержала уверенную победу в трех партиях. Однако и эксперты, и сами волейболисты утверждают, что сегодняшний матч будет более сложным для российской команды.

Подопечные Туомаса Саммельвуо вышли из группы с первого места, поэтому в четвертьфинале играли с Канадой и одержали уверенную победу в трех сетах. Сборная Бразилии встречалась с Японией и тоже не отдала ни партии.

Команды потерпели по одному поражению в рамках Олимпиады: бразильцы уступили россиянам, а россияне — французам.