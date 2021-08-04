В подмосковном Новогорске продолжаются юниорские контрольные прокаты российских фигуристов. В 14:00 по московскому времени стартовал произвольный танец.
Ритм-танец состоялся днем ранее, 3 августа. В мероприятии принимают участие 12 дуэтов:
- Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
- София Качушкина – Олег Муратов
- Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
- Таисия Линчевская – Тимур Смирнов-Бабаев
- Ольга Мамченкова – Марк Волков
- Алиса Овсянкина – Матвей Самохин
- Анна Румак – Глеб Гончаров
- Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
- Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин
- Софья Тютюнина – Александр Шустицкий
- Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
- Елизавета Шичина – Гордей Хубулов
Также сегодня состоится короткая программа у юношей, бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала. Контрольные прокаты продлятся до 6 августа.
Комментарии Развернуть