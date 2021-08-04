В подмосковном Новогорске продолжаются юниорские контрольные прокаты российских фигуристов. В 14:00 по московскому времени стартовал произвольный танец.

Ритм-танец состоялся днем ранее, 3 августа. В мероприятии принимают участие 12 дуэтов:

  1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
  2. София Качушкина – Олег Муратов
  3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
  4. Таисия Линчевская – Тимур Смирнов-Бабаев
  5. Ольга Мамченкова – Марк Волков
  6. Алиса Овсянкина – Матвей Самохин
  7. Анна Румак – Глеб Гончаров
  8. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
  9. Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин
  10. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий
  11. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
  12. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

Также сегодня состоится короткая программа у юношей, бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала. Контрольные прокаты продлятся до 6 августа.