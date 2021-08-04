В подмосковном Новогорске продолжаются юниорские контрольные прокаты российских фигуристов. В 14:00 по московскому времени стартовал произвольный танец.

Ритм-танец состоялся днем ранее, 3 августа. В мероприятии принимают участие 12 дуэтов:

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол София Качушкина – Олег Муратов Софья Леонтьева – Даниил Горелкин Таисия Линчевская – Тимур Смирнов-Бабаев Ольга Мамченкова – Марк Волков Алиса Овсянкина – Матвей Самохин Анна Румак – Глеб Гончаров Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин Софья Тютюнина – Александр Шустицкий Ирина Хавронина – Дарио Чиризано Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

Также сегодня состоится короткая программа у юношей, бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала. Контрольные прокаты продлятся до 6 августа.