Российский спортсмен в греко-римской борьбе Артем Сурков уступил бронзу Олимпийских игр сопернику из Египта Мохамеду Ибрагим Эль-Сайеду. Итоговый счет поединка составил 1:1, египтянин победил по последнему результативному действию.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.