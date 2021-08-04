Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко обвинил американскую гимнастку Симону Байлз в употреблении запрещенных препаратов.

«Все же в курсе, да и везде об этом говорят, что у Байлз проблемы, и то, чем она закидывалась, — таблетками, — их нельзя было ввозить в Японию, иначе тюрьма. Видимо, в каком-то органическом контейнере всё-таки провезли, накормили перед бревном, вот она хотя бы бронзу и взяла. Всё это доказывает лишь оно: без таблеток они никуда», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Токио Байлз завоевала две медали: серебро в командном многоборье и бронзу на бревне. Во время командного турнира Симона выступила лишь на одном снаряде — опорном прыжке, где показала худший результат. После этого американка снялась с соревнований, а затем отказалась выступать в личном многоборье и на отдельных снарядах.

«Самое смешное, что все эти светлоликие орут и воняют по поводу допинга, а у наших спортсменов, если не ошибаюсь, ни у кого не нашли. Интересно получается: допинг у россиян не находят, а результаты те же. У этих тупоголовых американцев в головах тупик: им теперь кажется, что не то что наши честно выигрывали, а вышла новая модификация, которую они найти не могут», — добавил Червиченко.

Напомним, мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике завоевали золотые медали командного многоборья в Токио. Кроме того, Анастасия Ильянкова взяла серебро на брусьях, Денис Аблязин — серебро в опорном прыжке, Никита Нагорный — бронзу в личном многоборье и на перекладине, Ангелина Мельникова — бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях.