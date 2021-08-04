Бывший футболист московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес вошел в менеджерский штаб сборной Германии по футболу. Экс-защитник немецкой Бундестим пройдет стажировку в новом амплуа до окончания кампании ЧМ-2022 в Катаре, пока будет завершать обучение на курсах УЕФА для бывших игроков.

Согласно информации немецкого издания Bild, Бенедикт Хеведес сменит на посту Оливера Бирхоффа, который занимает должность директора национальных команд Германии. Контракт Бирхоффа истекает в 2024 году.

Напомним, немецкий футболист Бенедикт Хеведес завершил футбольную карьеру в июле 2020 года. Московский «Локомотив» стал последним клубом защитника. В их составе Хеведес стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Кроме того, в карьере футболист выступал немецкий «Шальке» и туринский «Ювентус». В составе сборной Германии Хеведес провел 44 матча, забил два гола и стал чемпионом мира в 2014 году.