Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Юрия Сёмина в «Ростове».

«В штаб Сёмина войдут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов. По другим пока нет ясности», — приводит слова директора клуба по связям с общественностью Ивана Коржа «Чемпионат».

О подписании контракта Семина с «Ростовом» стало известно в среду, 4 августа. Соглашение рассчитано на два сезона. Последним местом работы тренера был московский «Локомотив». В прошлом году клуб не продлил контракт с Семиным, взяв на его место Марко Николича.

В понедельник «Ростов» объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным по обоюдному согласию сторон. Как объяснил сам тренер, на данный момент и для клуба, и для сборной России будет лучше, если он не будет совмещать две должности.