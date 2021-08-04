Женская сборная России по волейболу встретится с командой Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Игра будет проходить на стадионе «Ариаке Арена» сегодня, 4 августа, и начнется в 15:30 по московскому времени.

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На групповом этапе подопечные Серджо Бузато заняли четвертое место в своей группе и попали на лидера параллельной группы — команду Бразилии. Последний раз российские волейболистки обыгрывали бразильянок в 2015 году, после этого последовала череда поражений, в том числе, на групповом этапе Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.