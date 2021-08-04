Российские волейболистки начали матч с Бразилией за выход в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по волейболу начала матч с Бразилией в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Игра проходит на стадионе «Ариаке Арена», команды вышли на площадку в 15:30 по московскому времени.

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Победительница сегодняшнего матча выйдет в полуфинал, где встретится с командой Южной Кореи. Кореянки в 1/4 финала обыграли сборную Турции в пяти сетах.