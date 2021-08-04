Российская спортсменка Светлана Ромашина выразила восхищение в адрес фигуристки Александры Трусовой, и рассказал, что думает про возрастные ограничения в фигурном катании.

«Мне очень нравятся молодые девчонки, я ничего против них не имею. Саша Трусова — богиня четверных прыжков! Но всё равно, они же пока дети. Да, им 15 лет, но у них еще не прошел этот пубертат, когда они из куколки превращаются в бабочку, не было еще этого момента. А хочется увидеть этот четверной именно бабочки» — сказала Ромашина в интервью.

При этом шестикратная олимпийская спортсменка отметила, что она выступает за возрастные ограничения в фигурном катании, потому что зрителям приятнее смотреть на более взрослых спортсменок.

«Мне очень нравилось, когда каталась Ирина Слуцкая, мне очень нравится катание Лизы Туктамышевой. Мне нравится женское фигурное катание. Каролина Костнер… Как-то эти люди запали в душу тем, что они полностью раскрывали душу, они показывали образ», — заявила синхронистка.

Напомним, согласно возрастным ограничениям, участникам соревнований по фигурному катанию на крупных международных турнирах должно исполниться 15 лет на 1 июля предыдущего года.