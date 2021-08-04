Российская синхронистка и шестикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала об отношении к бывшему директору московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и начал цикл скандалов с допингом в российском спорте.

«Конечно, я сейчас должна кричать, что да, он предатель. Очень сложно сказать. Опять-таки, мне кажется, что, не побывав в шкуре человека, ты не сможешь дать правильного ответа. Мы не знаем, что угрожало его жизни, было такое или нет. Я не исключаю, что было», — сказала синхронистка.

При этом Ромашина не исключила, что в стране есть спортсмены, употребляющие допинг.

«Но это не означает, что это делают все. Это делают единицы», — сказала спортсменка.

Ранее российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио. Они стали первыми в соревнованиях дуэтов, набрав 195,9079 балла.