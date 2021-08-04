Российский спортсмен Валерий Пронкин занял восьмую строчку в итоговом зачете метания молота на Олимпийских играх в Токио. Золотую медаль завоевал польский легкоатлет Войцех Новицкий, серебро забрал норвежец Эйвинд Хенриксен. Бронзовая медаль Олимпиады досталась также представителю Польши Павлу Файдеку.

Итоговые результаты: Войцех Новицкий (Польша) — 82,52, Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 81,58, Павел Файдек (Польша) — 81,53. Россиянин Валерий Пронкин — 76,72.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.