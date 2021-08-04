Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной на Олимпийских играх в Токио.

Тарасова поздравила спортсменок с победой, а также оценила вклад их тренера Татьяны Покровской.

«Светлана Ромашина вовсе стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании. Следить за выступлением наших спортсменок — это одновременно страх и наслаждение. Когда так исполняют, то сразу понятно, что будет результат», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, Ромашина и Колесниченко выиграли соревнования дуэтов с результатом 195,9079 балла. Второе место заняли спортсменки из Китая Сюэчень Хуан и Вэньянь Сунь (192,4499 балла). Бронзовые медали достались украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (189,4620 балла).

Сборная ОКР занимает пятое место в медальном зачете, имея 53 награды: 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.