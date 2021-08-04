В рамках контрольных прокатов в Новогорске стартовала короткая программа юношей. Фигуристы вышли на лед в 16:00 по московскому времени.

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Первым на льду появится Андрей Анисимов, затем с короткой программой выступит Александр Голубев. Под пятым номером выступит Артем Ковалев, покинувший академию «Ангелы Плющенко» вслед за своим тренером. После него на льду появится бронзовый призер чемпионата России Марк Кондратюк.

Полный список участников выглядит следующим образом:

Андрей Анисимов

Александр Голубев

Владислав Дикиджи

Федор Зонов

Артем Ковалев

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Иван Попов

Егор Рухин

Кирилл Сарновский

Семен Соловьев

Николай Угожаев

Илья Яблоков

Напомним, произвольная программа юношей состоится завтра, 5 августа, и начнется в 14:00 по московскому времени. Также завтра пройдет короткая программа у девушек. Контрольные прокаты завершатся в пятницу.