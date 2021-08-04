Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В 1/4 финала россияне победили тандем из Германии Юлиус Толе / Клеменс Виклер. Матч завершился со счетом 2:0 (21:16, 21:19).

За выход в финал соревнований Красильников и стояновский поборются с победителями матча между Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан из Катара и Паоло Николаи / Даниэле Лупо из Италии. Полуфиналы состоятся завтра, 5 августа.

Напомним, в групповом этапе россияне победили мексиканцев Джосу Гастона Гасиола Лейву / Хосе Луиса Рубио Камарго, чешских спортсменов Ондржея Перушича / Давида Швейнера. Но проиграли соперникам из Латвии Мартиньшу Плявиньшу / Эдгару Тоцсу. В 1/8 россияне одолели испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо.