Московский футбольный клуб «Спартак» внес изменения в заявку команды на матчи Лиги чемпионов перед стартом матча с португальской «Бенфикой».

Отмечается, что в изменения были внесены в «лист Б» — список, куда можно включать игроков любое количество футболистов, рожденных после 1 января 2000 года.

Всего в дозаявку попали семь футболистов: вратарь Даниил Марков, защитники Павел Маслов, Руслан Литвинов, полузащитники Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Степан Мельников и Даниил Денисов.

В свою очередь «Бенфика» также сделал несколько изменений. В заявку команды был включен новичок украинский нападающий Роман Яремчук.

Напомним, матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча — 20:00 мск.