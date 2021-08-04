Канадский бегун Андре де Грасс стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в беге на 200 метров. В финале 26-летний де Грасс пробежал дистанцию с национальным рекордом 19,62. Вторым с личным рекордом стал американец Кеннет Беднарек (19,68). Тройку замкнул его соотечественник Ноа Лайлз (19,74).

Это первый случай за 97 лет, когда забег на 200 метров на Олимпиаде выиграл представитель Канады. В 1908 году это удалось Роберту Керру, а в 1928-м — Перси Уильямсу. Последние три Олимпиады золото на этой дистанции доставалось Усэйну Болту с Ямайки. На Играх в Рио Андре де Грасс стал вторым, уступив лишь Болту. На Олимпиаде в Токио он уже завоевал бронзовую медаль на 100-метровке, проиграв американцу Фреду Керли (9,84) и итальянцу Марселю Якобсу (9,80).

Напомним, что оба рекорда на 100 и 200 метрах принадлежат Усэйну Болту (9,58 и 19,19 соответственно). Олимпийские рекорды (9,63 и 19,30) также установил Болт.