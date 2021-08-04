Полузащитник итальянского клуба «Интер» и сборной Дании Кристиан Эриксен посетил тренировочную базу футбольного клуба впервые после остановки сердца на матче с Финляндией на Евро-2020. Футболист встретился с руководством клуба, тренерами, игроками и персоналом команды.

«На данный момент датчанин чувствует себя хорошо, находится в превосходном физическом и психологическом состоянии», — сообщается на официальном сайте «Интера».

Напомним, в июне на матче между сборными Финляндии и Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца на поле в ходе игры. На протяжении нескольких минут медицинский персонал оказывал хавбеку первую помощь, после чего футболиста увезли на скорой со стадиона.