Российская премьер-лига (РПЛ) получила запрос Российского футбольного союза о переносе матчей 6-го тура в связи с проведением матчей отборочного этапа к ЧМ-2022. Известно, что в скором времени будет проведено заочное голосование и будет принято итоговое решение.

Напомним, матчи 6-го тура РПЛ должны пройти 28-29 августа. ПЕрвый матч национальной сборной России с хорватской командой состоится 1 сентября в Москве. Позднее, 4 сентября, россияне сыграют со сборной Кипра в Никосии, и 7 сентября с командой Мальты также в Москве. Ранее пойти на встречу по переносу матчей просил новый тренер сборной России Валерий Карпин.