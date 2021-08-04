Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко после их победы на Олимпийских играх в Токио.

«Уважаемые Светлана Алексеевна и Светлана Константиновна! Сердечно поздравляю вас с олимпийским триумфом. Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И, конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания. Желаю вам новых успехов и всего самого доброго», — цитирует Путина пресс-служба президента.

Напомним, ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в дуэте на Олимпиаде в Токио. Спортсменки набрали 195,9079 балла.