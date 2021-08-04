Олимпийская сборная России разгромно уступила омскому «авангарду» в первом же матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи. Встреча закончилась со счетом 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).

Напомним, сборная выступала в следующем составе. Вратарь: Аскаров (Николаев). Пятерки: Кирсанов – Давыдов, Чибриков – Свечков – Хуснутдинов; Грудинин – Стеклов, Федотов – Злодеев – Гущин; Макаров – Савиков, Кондырев – Гуслистов – Баканов; Коромыслов – Лазутин, Тринеев – Аймурзин – Юров.

Следующий матч олимпийской сборной России состоится завтра, 5 августа, с «Трактором». Начало — 15:00 мск. Четвертый матч состоится 6 августа с «Сочи», и 8 августа с «Автомобилистом».