Стали известны соперники российских волейболистов Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского (пляжный волейбол) в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Ими стали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Ранее в четвертьфинале россияне обыграли немецких спортсменов Юлиуса Толе и Клеменса Виклера со счетом 2-0 (21:16, 21:19). Катарцы в 1/4 финала победили итальянцев Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счетом 2-0 (21:17, 23:21).

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.