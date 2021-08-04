В новом сезоне чемпионата России по футболу состоялись два тура, но клубы ещё продолжают формирование составов. До закрытия трансферного окна осталось чуть больше месяца, а это значит, что нас ждут самые громкие и неожиданные переходы. Nevasport – о самых интересных трансферных слухах Российской премьер-лиги.

«ЗЕНИТ»

Полузащитник Артуро Видаль (34 года, «Интер»). 23 матча, 1 гол в чемпионате Италии

«Зенит» в настоящее время испытывает кадровые проблемы: команда уже лишилась вратаря Андрея Лунёва, защитника Юрия Жиркова, нападающего Себастьяна Дриусси, а в первом туре из-за травмы выбыл ещё и полузащитник Магомед Оздоев. Усиливаться петербуржцам нужно как можно скорее: до Лиги чемпионов осталось не так много времени, а новичкам ещё надо вписаться в состав. Уход Дриусси открывает Петербургу одну легионерскую вакансию, которую может заполнить звёздный Артуро Видаль. Семаку не хватает вариативности в атаке, где всё отдано на откуп связке Азмун-Дзюба. Переход чилийца будет означать возвращение в состав чистой «десятки», которой у «Зенита» не было со времён Данни (короткую гастроль Клаудио Маркизио не считаем).

Полузащитник Дмитрий Баринов (24 года, «Локомотив»). 13 матчей, 1 гол в сезоне РПЛ

Полузащитник Антон Миранчук (25 лет, «Локомотив»). 23 матча, 4 гола в сезоне РПЛ

«Локомотив» устроил этим летом тотальную распродажу (об этом ниже). Два лакомых кусочка – игроки сборной России Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. Первый – чистый опорник, способен заменить Оздоева (который к тому же не молодеет). При необходимости может быть использован и в центре обороны. Второй – универсал: и десятка, и игрок фланга.

Нападающий Андреа Белотти (27 лет, «Торино»). 35 матчей, 13 голов в чемпионате Италии

Новоявленный чемпион Европы Белотти рассматривается как вариант усиления атаки, если команду покинет Сердар Азмун. Пока всерьёз сделку можно не рассматривать, особенно на фоне сорвавшегося перехода иранца в «Байер».

«СПАРТАК»

Защитник Серж Орье (28 лет, «Тоттенхэм»). 19 матчей, 2 гола в чемпионате Англии

Интересную сделку может провернуть «Спартак». Вице-чемпионы России проявляют интерес к защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье. Правый фланг обороны остаётся для клуба проблемным, и финалист Лиги чемпионов-2019 может закрыть эту позицию. Однако пока камнем преткновения остается зарплата игрока. Ивуариец хочет получать 3,5 миллиона евро, «Спартак» предлагает меньше.

Защитник Вилсон Манафа (27 лет, «Порту»). 31 матч в чемпионате Португалии

Ещё один игрок правого фланга защиты, который может усилить состав красно-белых. Здесь же проблемой становится уже не зарплата, а трансферные запросы «Порту», в котором Манафа неплохо провёл два с половиной сезона.

«ЛОКОМОТИВ»

Тотальная распродажа

Болельщикам «Локо» не позавидуешь. Клуб устроил тотальную распродажу состава. Всё началось с ухода молодого таланта Максима Мухина в ЦСКА и непродления контрактов с Антоном Коченковым, Брайном Идову, Соломоном Кверквелией и Эдером. Кроме того, Ведран Чорлука завершил карьеру и перешёл в тренерский штаб. 30 июня последовала потеря ещё одного игрока основы – Владислав Игнатьев перешёл в «Рубин». Наконец 1 августа грянула бомба – Гжегож Крыховяк, на которого Петкович явно рассчитывал в новом сезоне, ушёл в «Краснодар». Трансфер произошёл настолько неожиданно, что сам поляк возмутился, заявив, что решение приняли за его спиной.

И кажется, что это только начало. В списке на выход числятся уже упомянутые выше Баринов и Миранчук, а также защитники Пабло и Станислав Магкеев и нападающий Фёдор Смолов. Останется продать Гильерме и можно идти по миру с протянутой рукой.

«РУБИН»

Вратарь Александр Селихов (27 лет, «Спартак»). 1 матч, 1 пропущенный мяч в РПЛ

«Зенит» подозрительно затих на трансферном рынке и не пытается найти хотя бы замен уже ушедшим игрокам. Среди вратарей, которые могли бы сменить перешедшего в «Байер» Андрея Лунёва, всерьёз назывался лишь Юрий Дюпин. В случае ухода опытного голкипера в «Зенит», «Рубину» нужно будет укреплять эту линию. Одним из кандидатов остаётся Александр Селихов из «Спартака». Голкипер ещё недавно подавал большие надежды и даже вызывался в сборную России, но тяжёлая травма, а затем прогресс конкурента Максименко поставили крест на перспективах голкипера в основе «Спартака». Тем не менее, своего последнего слова в футболе Селихов не сказал. «Рубин» уже помог одному некогда перспективному голкиперу Никите Медведеву (рекорд сухой серии РПЛ – 1034 минуты!) немного прийти в себя после трёх лет простоя. Возможно, удастся сделать это и с Селиховым.

Защитник Станислав Магкеев (22 года, «Локомотив»). 24 матча в РПЛ

Ещё одна потенциальная жертва эффективного менеджмента «Локомотива». Однако на фоне слухов об уходе двух лидеров атакующей группы «Рубина» казанцы скорее будут искать усиление на позиции ближе к чужим воротам, а не своим.

ЦСКА

Вратарь Илья Лантратов (25 лет, «Химки»). 30 матчей, 39 пропущенных мячей в РПЛ

Лантратов в прошлом сезоне провёл все 30 матчей за «Химки» и помог им забраться на невероятно высокое восьмое место. В нынешнем сезоне в подмосковной команде продолжают доверять голкиперу, а он продолжает доверие оправдывать: сперва проведя достойный матч с «Зенитом» (3:1), а затем сделав сухарь с «Краснодаром» (1:0).

По слухам Лантратов может сменить многолетнего голкипера армейцев Игоря Акинфеева. Якобы ЦСКА купит вратаря у «Химок», на год отдаст его в аренду, а следующим летом сделает основным после ухода Акинфеева на пенсию.

Защитник Диего Годин (35 лет, «Кальяри»). 28 матчей, 1 гол в чемпионате Италии

Кажется, после ухода Сергея Игнашевича и братьев Березуцких ЦСКА стало не хватать опыта в обороне. И 35-летняя звезда сборной Уругвая может эту брешь закрыть. Новый тренер армейцев Алексей Березуцкий наверняка знает, как и кем усилить оборону, так что трансфер Година выглядит не как «ветеран на полсезона ради имени». Годин явно может помочь клубу вернуть утраченные лидерские позиции.

«ДИНАМО»

Полузащитник Магомед Оздоев (28 лет, «Зенит»). 28 матчей в РПЛ

Хавбек «Зенита» очень невовремя сломался на самом старте сезона. Но это не значит, что его уход в «Динамо» сорвался. В конце концов, травма у него не на полгода. А если «Зенит» приобретёт более молодого и универсального Баринова, то игровое время Оздоева подсократится. А в молодом «Динамо» он может вполне стать проводником тренерских идей, причём в самом сердце поля – центре полузащиты.

Полузащитник Денис Макаров (23 года, «Рубин»). 28 матчей, 7 голов в РПЛ

Один из самых громких трансферных слухов последних дней – переход Макарова в «Динамо». Свежая находка Слуцкого вписывается в политику Сандро Шварца, который отлично работает с молодёжью и уже довёл до сборной несколько талантливых динамовцев. Макаров также пробился в национальную команду и даже съездил на Евро-2020 (пусть и туристом).

«КРАСНОДАР»

Защитник Хосе Паломино (31 год, «Аталанта»). 36 матчей, 1 гол в чемпионате Италии

«Краснодар» может усилить оборону опытным футболистом одного из лучших клубов Италии. Агент одноклубника Алексея Миранчука Марчело Пуссо дал понять, что его клиент готов рассмотреть достойное предложение из России, но при этом в самой «Аталанте» перед Лигой чемпионов не горят желанием расставаться с основными игроками.

Нападающий Виллиан Жозе (29 лет, «Реал Сосьедад»). 13 матчей, 3 гола в чемпионате Испании. 17 матчей, 3 гола в чемпионате Англии за «Вулверхэмптон»

Несостоявшаяся звезда мадридского «Реала» нашёл себя в «Реал Сосьедад», а прошлый сезон показал состоятельность и в Англии, где выступал на правах аренды за «Вулверхэмптон». «Краснодар» уже неплохо обновил линию атаки, но вполне способен ещё усилиться. Хотя фаворитом в борьбе за 29-летнего бразильца называется «Трабзонспорт».

Летнее трансферное окно в России закроется 7 сентября, и нас наверняка ждёт ещё немало громких слухов и переходов.