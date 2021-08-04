Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал свое назначение на пост наставника ростовской команды.

«Для меня большая честь работать в «Ростове», это футбольный регион. Я вас всех хорошо знаю, и вы меня немножко знаете. Будем работать. Самое главное, чтобы местные болельщики, которые очень любят футбол, были нами довольны. Думаю, мы поговорим с каждым игроком отдельно, я вас выслушаю, и вы меня тоже», – цитирует Семина клубный Instagram.