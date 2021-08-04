Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал о предстоящем дополнительном медицинском обследовании по возвращении в Россию. Напомним, на Олимпиаде спортсмен выступал с недолеченной травмой ахилла.

«Все в порядке с ногой. Сейчас немножко отойду от перелета, от приезда с Олимпийских игр, и обязательно сделаю МРТ, УЗИ, чтобы проверить, как прошла нагрузка на соревнованиях, и начну работать дальше. Не буду загадывать, сколько уйдет на восстановление, потому что после соревнований был определенный дискомфорт в ноге, от которого пришлось отходить пару дней. Думаю, что все будет хорошо, ничего серьезного нет, скоро вернусь к тренировкам», – сказал Далалоян.