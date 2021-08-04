Женская сборная России по волейболу не смогла пробиться в полуфинал олимпийского турнира. В матче 1/4 финала подопечные Серджо Бузато уступили Бразилии — 1:3. Россиянки выиграли первый сет со счётом 25:23, но затем уступили три раза подряд: 21:25, 19:25 и 22:25.

Женская сборная России не может дойти до полуфинала олимпийского турнира четыре Олимпиады подряд. В 2000 и 2004 году россиянки брали серебро, после чего четыре раза подряд уступали в четвертьфиналах. Три предыдущие Олимпиады они занимали итоговые пятое место, в этот раз стали седьмыми.

В полуфинале Бразилия встретится с Южной Кореей, а в другой встрече путёвку в финал разыграют Сербия и США. Оба матча состоятся 6 августа. Игры за бронзу и золотой пройдут 8 августа.