Первая штангистка-трансгендер Лорел Хаббард заявила о завершении карьеры и уходе из профессионального спорта. Спортсменка отметила, что из-за возраста — Лорел 43 года, ей тяжело соревноваться на высоком уровне.

«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — сказала спортсменка.

Напомним, в понедельник, 2 августа, Лорел Хаббард стала первым спортсменом-трансгендером в истории Олимпийских игр. Штангистка соревновалась в весовой категории свыше 87 кг, завершив выступление после трех неудачных попыток в рывке.