Сборная России продолжает выступления на Олимпийских играх в Токио. 4 августа россияне взяли одну золотую медаль – в синхронном плавании.

Полный список выступлений сборной выглядит следующим образом:

Синхронное плавание

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золото в состязаниях дуэтов (97.1079 за техническую программу и 98.8000 за произвольную, 195.9079 в сумме). Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

Борьба

Заур Угуев вышел в финал вольной борьбы в весе до 57 кг, одолев в полуфинале Резу Атри из Ирана.

Артур Найфонов поборется за бронзу в вольной борьбе в весе до 86 кг после поражения в полуфинале от иранца Хассана Яздани.

Артём Сурков проиграл египтянину Мохамеду Ибрагиму Эль-Сайеду в поединке за бронзу в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Валерия Коблова проиграла в 1/4 финала в весе до 57 кг Ирине Курочкиной из Белоруссии и сразится в утешительном раунде с Ансу Малик из Индии.

Любовь Овчарова уступила в поединке за бронзу болгарке Тайбе Юсейн в весе до 62 кг.

Велоспорт

Денис Дмитриев пробился в 1/8 финала мужского спринта на треке. В квалификации он стал пятым, в 1/32 финала обогнал француза Райана Хелаля, а в 1/16 финала – Ника Ваммеса из Канады. Павел Якушевский занял 25-е место в квалфикации при проходных 24 строчках.

Дарья Шмелёва выступит в четвертьфинале в кейрине. В своём заезде она стала второй. Анастасия Войнова заняла третье место в своём заезде квалификации, а в утешительном заезде финишировала третьей и не пробилась в четвертьфинал.

Волейбол

Женская сборная Россия проиграла Бразилии в матче 1/4 финала – 1:3 (25:23, 21:25, 19:25 и 22:25).

Гандбол

Женская сборная России вышла в полуфинал, обыграв в 1/4 финал Черногорию 32:26. В полуфинале россиянкам будет противостоять Норвегия.

Гребля на байдарках и каноэ

Евгений Луканцов вышел в полуфинал в состязаниях байдарок-одиночек на 200 м (35,184 в четвертьфинале), Олег Гусев проиграл в четвертьфинале (35,581).

Олеся Ромасенко и Ирина Андреева вышли в полуфинал в состязаниях каноэ-одиночек на 200 м. Ромасенко прошла напрямую из квалификации (46,126), Андреева пробилась из четвертьфинала (46,637).

Светлана Черниговская вышла в полуфинал в состязаниях байдарок-одиночек на 500 м (1:49,323), Кира Степанова выбыла в четвертьфинале (1:52,190).

Максим Спесивцев и Роман Аношкин не смогли пройти в полуфинал в заплыве байдарок-двоек на 1000 м (3:14,045).

Лёгкая атлетика

Валерий Пронкин занял восьмое место в метании молота (76,72).

Илья Шкуренёв в десятиборье идёт 11-м после пяти видов с результатом 4276 очков. Его результаты по видам:

100 м: 10,93. 14-е место, 876 очков

Прыжки в длину: 7,59. 4-е место, 957 очков

Толкание ядра: 14,95. 9-е место, 787 очков

Прыжки в высоту: 1,99. 18-е место, 794 очка

400 м: 48,98. 11-е место, 862 очка.

Плавание

Анастасия Кирпичникова стала 15-й на 10-километровой дистанции на открытой воде (2:03:17.5).

Пляжный волейбол

Константин Семёнов и Илья Лешуков проиграли в четвертьфинале норвежцам Андресу Молу и Кристиану Соруму – 17:21, 19:21.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили немцев Юлиаса Толе и Клеменса Виклера – 21:16, 21:19. Их соперниками в полуфинале станут катарцы Юнус Шериф и Тиджан Ахмед.

Спортивное скалолазание

Виктория Мешкова и Юлия Каплина не смогли пройти в восьмёрку финалистов женского троеборья, заняв девятое (450) и 17-е (1530) место соответственно.