5 августа на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 27 комплектов наград: это второй по «медальности» день, больше золота будет разыграно только в предпоследний день 7 августа (34).

Российские спортсмены поборются за золото в плавании на открытой воде, гребле на байдарках и каноэ, прыжках в воду, боксе, лёгкой атлетике, велоспорте и вольной борьбе.

Полный список медальных соревнований выглядит следующим образом:

0:30 плавание, мужчины, 10 км на открытой воде (Кирилл Абросимов)

4:30 хоккей на траве, мужчины, матч за 3-е место, Германия – Индия

5:00 настольный теннис, женщины, парный разряд, за 3-е место, Германия – Гонконг

5:00 лёгкая атлетика, мужчины, тройной прыжок

5:05 лёгкая атлетика, мужчины, толкание ядра

5:42 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м (Евгений Лукашов в полуфинале)

5:57 гребля, женщины, каноэ-одиночка, 200 м (Олеся Романенко и Ирина Андреева в полуфинале)

5:55 лёгкая атлетика, мужчины, 110 м с барьерами

6:55 гребля, мужчины, байдарка-двойка 1000 м

6:29 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м (Светлана Черниговская в полуфинале)

8:00 бокс, женщины, до 60 кг, полуфинал

8:30 бокс, мужчины, до 52 кг, полуфинал

9:00 прыжки в воду, женщины, вышка 10 м (Юлия Тимошина в полуфинале)

9:00 бокс, мужчины, до 75 кг, полуфинал, Глеб Бакши – Хеберт Соуза (Бразилия)

9:35 бокс, мужчины, до 57 кг, финал, Альберт Батыргазиев – Дьюк Раган (США)

10:30 лёгкая атлетика, мужчины, ходьба на 20 км (Василий Мизинов)

11:00 футбол, женщины, матч за 3-е место, Австралия – США

11:45 велотрек, женщины, кейрин, финал (Дарья Шмелёва в четвертьфинале)

11:55 велотрек, мужчины, омниум

13:00 хоккей на траве, мужчины, финал, Австралия – Бельгия

13:30 настольный теннис, женщины, парный разряд, финал, Китай – Япония

13:30 вольная борьба, мужчины, до 57 кг поединки за бронзу; финал: Завур Угуев – Рави Кумар (Индия)

13:30 вольная борьба, мужчины, до 86 кг, поединки за бронзу (Артур Найфонов); финал

13:30 лёгкая атлетика, женщины, прыжки с шестом (Анжелика Сидорова)

13:30 карате, женщины, ката, поединки за бронзу и финал

14:05 карате, мужчины, кумите, до 67 кг, полуфиналы

14:22 карате, женщины, кумите, до 55 кг, полуфиналы

14:40 карате, мужчины, кумите, до 67 кг, финал

14:50 карате, женщины, кумите, до 55 кг, финал

14:55 вольная борьба, женщины, до 57 кг, поединки за бронзу и финал (Валерия Коблова в утешительном раунде)

15:00 лёгкая атлетика, мужчины, 400 м

15:10 спортивное скалолазание, мужчины