Завершился очередной соревновательный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. По его итогам лидерство в медальном зачёте упрочил Китай. На счету команды 32 золотых, 22 серебряных, 16 бронзовых наград. Вторыми идут американцы: 25 золотых, 30 серебряных, 22 бронзовых медали. При этом по общему числу наград США впереди — 77 против 70 у Китая.

Тройку лидеров замыкают хозяева Игр сборная Японии — 21 золото, 7 серебряных медалей, 12 бронзовых.

Сборная России упустила пятое место в медальном зачёте, опустившись на шестую строчку. На счету россиян 14 золотых медалей, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Россию в таблице опережают Великобритания (15-18-15) и Австралия (15-4-17).

При этом по общему числу наград (53) Россия уступает только США и Китаю.

4 августа россияне завоевали только одно золото — в синхронном плавании. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли состязания дуэтов.

5 августа на Олимпиаде будет разыграно 27 комплектов наград.