Российская синхронистка Светлана Ромашина объявила об уходе из спорта. Сегодня, 4 августа, она завоевала золото Олимпиады-2020 в дуэте со Светланой Колесниченко.

«Уже пора, и я это прекрасно понимаю, я это чувствую по своему физическому состоянию, — цитирует «РИА Новости» Ромашину. — Если бы первого ребенка я родила в 24, то это бы еще ничего было. А тут я родила в 27, 28… то есть возраст для дальнейшей карьеры уже не тот. И меня же дома ждут.

Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был сложным этот год, пока я сидела дома в декрете, но всё равно очень хочется второго ребенка».

Ромашина — единственная в истории шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Помимо сегодняшнего золота в дуэтах, на её счету победа в Пекине-2008 в группе и по два золота в Лондоне-2012 и Рио-2016, в дуэтах и группе.