В Москве на «Открытие Арене» стартовал первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/22 между «Спартаком» и «Бенфикой». Команды вышли на поле в следующих составах:

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Хендрикс, Умяров, Бакаев, Ларссон, Соболев.

«Бенфика»: Влаходимос, Отаменди, Лукас Вериссимо, Фертонген, Диогу Гонсалвеш, Пицци, Жоау Мариу, Вайгл, Гримальдо, Рафа Силва, Сеферович.

В случае выигрыша у «Бенфики» по сумме двух встреч «Спартак» сразится за попадание в групповой раунд с победителем противостояния голландского ПСВ и датского «Мидтьюлланна».

Этим летом «Спартак» возглавил португальский тренер Руй Витория, под руководством которого «Бенфика» выиграла два чемпионата Португалии подряд (2016, 2017), Кубок и два Суперкубка Португалии и Кубок португальской лиги.

Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа. В случае поражения от «Бенфики» «Спартак» попадёт четвёртый отборочный раунд Лиги Европы.

Чемпион России «Зенит» начнёт выступление в Лиге чемпионов-2021/22 сразу с группового раунда из третьей корзины.