Без сомнения, Артём Дзюба – самая яркая фигура российского футбола постхиддинковской эпохи. Каждое его действие, каждый поступок, каждое высказывание становятся поводом для обсуждения. Ещё недавно страна носила его на руках за яркую игру на чемпионате мира-2018 и первый год после домашнего турнира. Ещё в конце мая Дзюба выиграл с «Зенитом» третий чемпионат России подряд и стал его лучшим бомбардиром. Но сейчас карьера форварда находится в глубоком пике. В провале на Евро Дзюба был назван главным виновником после Станислава Черчесова, сезон форвард начал неважно, да ещё и сборную возглавил ненавистный Валерий Карпин. К тому же фанаты не забыли прошлогоднее видео (кажется, такая история могла произойти в России только с Дзюбой!), да ещё и старые грешки вспомнили. Дошло до того, что Дзюбу разнесли в соцсетях за отказ фотографироваться с фанатами после победы Суперкубке. Хотя до игры форвард не отказал никому из болельщиков, пришедших к отелю, где остановился «Зенит».

В матче за Суперкубок против «Локо» Дзюба вышел на замену и получил солидную порцию свиста, причем не только со стороны железнодорожников. Голов не забил, но получил порцию похвалы от Семака.

В стартовых турах РПЛ Дзюба снова ушёл с поля без забитых мячей. Хотя в трёх последних играх прошлого сезона забил семь голов. Да, четыре из них пришлись в ворота безнадёжного «Тамбова» (за что Дзюбу снова разнесли фанаты, ведь он посмел отобрать титул лучшего бомбардира у Азмуна). Но ведь был и дубль в золотом матче с «Локомотивом».

А в этом чемпионате с самого начала не заладилось. С «Химками» он проходил по полю практически пешком и был заменён на 69-й минуте. Появившийся вместо него Ерохин уже через две минуты забил гол. 31-летний хавбек вообще очень бодро начал этот сезон, подробнее вы можете прочитать в нашем материале.

В результате «Зенит» вырвал победу у подмосковной команды только после ухода с поля Дзюбы.

Второй тур и игра с «Ростовом» носили особенный статус. И дело даже не в прошлом Дзюбы, который завоевал с дончанами свой первый трофей в карьере (Кубок России-2013/14). «Ростов» на тот момент возглавлял Валерий Карпин, с которым у Дзюбы давний конфликт, тянущийся со времён, когда оба были в «Спартаке». Кстати, именно из-за Карпина Дзюба и был отдан в аренду в «Ростов». Сейчас же Карпин возглавил сборную России, и перспективы 32-летнего форварда в национальной команде стали очень туманными. Сам Карпин дал понять, что готов закрыть глаза на разногласия и вызывать сильнейших, вне зависимости от личного отношения. Но, как понимаете, обещать не значит жениться, и будет ли Дзюба играть в сборной, вопрос открытый.

Другое дело, что он может не получить вызов по обычным спортивным причинам. В матче против «Ростова» Дзюба снова ушёл с поля «холостым». Мало двигался, не отрабатывал в защите, не прессинговал, а самое ужасное – не нанёс ни одного удара в створ ворот, а во второй половине совсем сник.

В результате героем встречи снова стал Ерохин, а после матча Карпин ушёл из «Ростова», решив сосредоточиться на игре в сборной.

Дзюбе однозначно нужна психологическая перезагрузка. Раньше он обожал питаться ненавистью болельщиков. После скандального перехода из «Спартака» в «Зенит» родной клуб стал одним из любимых клиентов Дзюбы, особенно в матчах под свист красно-белых фанатов. Но успех на ЧМ-2018 словно расхолодил форварда. Создаётся впечатление, что он привык к позитиву от фанатов и не был готов к тому, что его начнут так сильно терзать после Евро. На турнире Дзюба отдал голевой пас и забил с пенальти, но всё равно стал в народном сознании главным неудачником турнира. И даже гол с 11-метрового в ворота Дании был воспринят фанатами в штыки: «эгоист Дзюба забрал себе мячик, чтобы догнать по голам Кержакова». При этом в игре с «Ростовом» пенальти был доверен Азмуну, хотя у Дзюбы был отличный шанс доказать свою профпригодность на глазах у Карпина.

Недавно в прессе появилась информация об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче». Возможно, сейчас это неплохой вариант для продолжения карьеры: уйти от излишнего внимания российских фанатов и попытаться в очередной раз заработать себе репутацию. Уж в чём-чём, а в этом Дзюба настоящий спец. Дебют в «Спартаке» ещё при Владимире Федотове. Две аренды в «Томь», после которых он заново доказывал свою нужность «Спартаку». Аренда в «Ростов». Новое возвращение в «Спартак». Новая аренда в «Ростов». Скандальный переход в «Зенит». Аренда в тульский «Арсенал», на этот раз из-за конфликта с Роберто Манчини. Безумный камбэк в Туле и попадание в сборную на домашний ЧМ в статусе запасного. Выход на первый план на самом чемпионате мира. Триумфальное возвращение в «Зенит». Исключение из сборной и лишение капитанской повязки в клубе после интим-видео. Каждый раз Дзюба начинал практически заново. Сейчас ему 32 года, всё ещё впереди.

Российские фанаты безжалостны и готовы съедать футболистов заживо. Вспомните, как досталось Аршавину после Евро-2012, где он вошёл в число лучших ассистентов турнира с тремя голевыми пасами. А потом был вылет из группы и знаменитое «ваши ожидания – ваши проблемы». История показала, что ярость фанатов оказалась излишней и необоснованной. Скандальную фразу Аршавин произнёс в беседе с хамоватым депутатом (и недавно заявил, что готов её повторить снова). А сборная лишилась самого креативного футболиста в своей истории. Под руководством Капелло команда превратилась в образец серости и невзрачности, и перед ЧМ-2014 недавние хейтеры даже предлагали вернуть Аршавина. Да что там, о возвращении 37-летней легенды «Зенита» ходили осторожные разговоры даже перед ЧМ-2018, перед которым Россия провалила едва ли не все товарищеские матчи.

Можно принести Дзюбу «на закланье»: демонстративно выгнать из сборной и посадить на лавку в «Зените». Но не пришлось бы потом об этом жалеть. Футболисты национальной команды, в отличие от болельщиков, высказывались о Дзюбе исключительно положительно, отмечая его лидерские качества и умение создать позитивный настрой.

Но и Дзюбе тоже нужно что-то делать с собой. Явно голевое чутьё он за пару месяцев не мог растратить, так что проблема явно в голове. Если он продолжит играть так, как с «Химками» и «Ростовом», то сядет в запас «Зенита» и без всяких показательных порок.