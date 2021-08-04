Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Зените», утверждает Caracol. По данным источника, ливерпульский клуб сам предложил 30-летнего колумбийца семи клубам: «Зениту», «Севилье», «Роме», «Милану», «ПСЖ», «Атлетико» и «Аяксу». Вариант с «Севильей» не устроил самого Хамеса Родригеса. Остальные клубы пока не дали ответа.

Хамес Родригес перешёл в «Эвертон» в сентябре 2020 года, провёл 23 матча в чемпионате Англии, забил 6 голов и отдал четыре передачи.

Ранее Хамес Родригес выступал за колумбийский «Энвигадо», аргентинский «Банфилд», португальский «Порту», французский «Монако», испанский «Реал» и немецкую «Баварию».

На чемпионате мира-2014 Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов. В том же году он был признан спортсменом года в Южной Америке и стал обладателем премии Ференца Пушкаша за лучший гол года.