Капитан «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие часы продлит контракт с родным клубом, утверждает Marca. Стороны достигли соглашения, 34-летний аргентинец подпишет контракт на пять лет с понижением зарплаты на 50 процентов.

Предыдущий контракт Месси с «Барсой», по которому он с учётом бонусов заработал порядка 555 миллионов евро за 4 года, истёк. Сейчас шестикратный обладатель «Золотого мяча» является свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Месси провёл за «Барселону» 47 матчей, забил 38 голов и сделал 14 передач. В каталонском клубе он выступает всю профессиональную карьеру. Прошлым летом Месси был близок к уходу из «Барсы» в «Манчестер Сити», но сделка не состоялась. Также сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ».