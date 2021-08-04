5 августа российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются пловец, десятиборец, гребцы, борцы, прыгунья в воду, легкоатлеты и велогонщица. Кроме того, в квалификации прыжков в высоту выступит трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.
Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):
0:30 плавание, мужчины, 10 км на открытой воде (Кирилл Абросимов)
3:00 десятиборье, мужчины, 110 м с барьерами (Илья Шкуренёв)
3:50 десятиборье, мужчины, метание диска
6:45 десятиборье, мужчины, прыжки с шестом
13:15 десятиборье, мужчины, метание копья
15:40 десятиборье, мужчины, 1500 м
3:10 лёгкая атлетика, прыжки в высоту, квалификация (Мария Ласицкене)
3:30 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, 1/2 финала (Евгений Лукашов)
5:35 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, финал В
5:42 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, финал
3:44 гребля, женщины, каноэ-одиночка, 200 м, 1/2 финала (Олеся Романенко и Ирина Андреева)
5:50 гребля, женщины, каноэ-одиночка, 200 м, финал В
5:57 гребля, женщины, каноэ-одиночка, 200 м, финал
3:58 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, 1/2 финала (Светлана Черниговская)
6:15 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, финалы С и B
6:29 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, финал
4:00 прыжки в воду, женщины, вышка 10 м, 1/2 финала (Юлия Тимошина)
9:00 прыжки в воду, женщины, вышка 10 м, финал
5:00 вольная борьба, мужчины, до 74 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Заурбек Сидаков – Аугусто Мидана (Гвинея-Бисау)
5:00 вольная борьба, женщины, до 57 кг, утешительный раунд, Валерия Коблова – Аншу Аншу (Индия)
14:55 вольная борьба, женщины, до 57 кг, поединки за бронзу
6:47 гребля, мужчины, байдарка-двойка 1000 м, финал В (Максим Спесивцев/Роман Аношкин)
7:00 волейбол, мужчины, 1/2 финала, Россия — Бразилия
7:00 пятиборье, женщины, фехтование (Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова)
9:00 бокс, мужчины, до 75 кг, полуфинал, Глеб Бакши – Хеберт Соуза (Бразилия)
9:30 водное поло, женщины, 1/2 финала, Россия — США
9:30 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, 1/8 финала, Денис Дмитриев – Джейсон Кенни (Великобритания)
10:21 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, утешительный раунд
10:45 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, 1/4 финала
12:27 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, за 5-8 места
9:35 бокс, мужчины, до 57 кг, финал, Альберт Батыргазиев – Дьюк Раган (США)
10:06 велотрек, женщины, кейрин, 1/4 финала (Дарья Шмелёва)
10:57 велотрек, женщины, кейрин, 1/2 финала
11:37 велотрек, женщины, кейрин, финал
11:45 велотрек, женщины, кейрин, финал
10:30 лёгкая атлетика, мужчины, ходьба на 20 км (Василий Мизинов)
10:30 пятиборье, мужчины, фехтование (Александр Лифанов)
13:30 вольная борьба, мужчины, до 57 кг, финал, Завур Угуев – Рави Кумар (Индия)
13:30 вольная борьба, мужчины, до 86 кг, поединки за бронзу (Артур Найфонов)
13:30 вольная борьба, женщины, до 53 кг, 1/8 и 1/4 финала, Ольга Хорошавцева – Джаккара Винчестер (США)
13:30 вольная борьба, мужчины, до 125 кг, 1/8 1/4 финала, Сергей Козырев – Дэн Чживэй (Китай)
13:30 лёгкая атлетика, женщины, прыжки с шестом (Анжелика Сидорова)
16:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/2 финала, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Юнус Шериф/Тиджан Ахмед (Катар)
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