5 августа российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются пловец, десятиборец, гребцы, борцы, прыгунья в воду, легкоатлеты и велогонщица. Кроме того, в квалификации прыжков в высоту выступит трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

0:30 плавание, мужчины, 10 км на открытой воде (Кирилл Абросимов)

3:00 десятиборье, мужчины, 110 м с барьерами (Илья Шкуренёв)

3:50 десятиборье, мужчины, метание диска

6:45 десятиборье, мужчины, прыжки с шестом

13:15 десятиборье, мужчины, метание копья

15:40 десятиборье, мужчины, 1500 м

3:10 лёгкая атлетика, прыжки в высоту, квалификация (Мария Ласицкене)

3:30 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, 1/2 финала (Евгений Лукашов)

5:35 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, финал В

5:42 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, финал

3:44 гребля, женщины, каноэ-одиночка, 200 м, 1/2 финала (Олеся Романенко и Ирина Андреева)

5:50 гребля, женщины, каноэ-одиночка, 200 м, финал В

5:57 гребля, женщины, каноэ-одиночка, 200 м, финал

3:58 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, 1/2 финала (Светлана Черниговская)

6:15 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, финалы С и B

6:29 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, финал

4:00 прыжки в воду, женщины, вышка 10 м, 1/2 финала (Юлия Тимошина)

9:00 прыжки в воду, женщины, вышка 10 м, финал

5:00 вольная борьба, мужчины, до 74 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Заурбек Сидаков – Аугусто Мидана (Гвинея-Бисау)

5:00 вольная борьба, женщины, до 57 кг, утешительный раунд, Валерия Коблова – Аншу Аншу (Индия)

14:55 вольная борьба, женщины, до 57 кг, поединки за бронзу

6:47 гребля, мужчины, байдарка-двойка 1000 м, финал В (Максим Спесивцев/Роман Аношкин)

7:00 волейбол, мужчины, 1/2 финала, Россия — Бразилия

7:00 пятиборье, женщины, фехтование (Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова)

9:00 бокс, мужчины, до 75 кг, полуфинал, Глеб Бакши – Хеберт Соуза (Бразилия)

9:30 водное поло, женщины, 1/2 финала, Россия — США

9:30 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, 1/8 финала, Денис Дмитриев – Джейсон Кенни (Великобритания)

10:21 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, утешительный раунд

10:45 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, 1/4 финала

12:27 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, за 5-8 места

9:35 бокс, мужчины, до 57 кг, финал, Альберт Батыргазиев – Дьюк Раган (США)

10:06 велотрек, женщины, кейрин, 1/4 финала (Дарья Шмелёва)

10:57 велотрек, женщины, кейрин, 1/2 финала

11:37 велотрек, женщины, кейрин, финал

11:45 велотрек, женщины, кейрин, финал

10:30 лёгкая атлетика, мужчины, ходьба на 20 км (Василий Мизинов)

10:30 пятиборье, мужчины, фехтование (Александр Лифанов)

13:30 вольная борьба, мужчины, до 57 кг, финал, Завур Угуев – Рави Кумар (Индия)

13:30 вольная борьба, мужчины, до 86 кг, поединки за бронзу (Артур Найфонов)

13:30 вольная борьба, женщины, до 53 кг, 1/8 и 1/4 финала, Ольга Хорошавцева – Джаккара Винчестер (США)

13:30 вольная борьба, мужчины, до 125 кг, 1/8 1/4 финала, Сергей Козырев – Дэн Чживэй (Китай)

13:30 лёгкая атлетика, женщины, прыжки с шестом (Анжелика Сидорова)

16:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/2 финала, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Юнус Шериф/Тиджан Ахмед (Катар)