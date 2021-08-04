Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская была откомандирована для прохождения службы в Министерстве внутренних дел страны, сообщает фонд спортивной солидарности Беларуси в телеграм-канале.

Белорусское Министерство спорта и туризма прислало ей письмо, в котором сообщило об отчислени из Республиканского центра олимпийской подготовки. С 5 августа она должна проходить службу в МВД Беларуси.

«Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 в 9.00. Дополнительно сообщаю, что ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение», — говорится в сообщении.

Тимановская на Олимпиаде в Токио должна была бежать дистанции 100 и 200 м. По прибытию в Японию она узнала, что её поставили в состав эстафеты 4×100 м. Легкоатлетка раскритиковала спортивных чиновников за данное решение, после чего белорусская сторона сняла её со стартов и попыталась насильно депортировать на Родину. В результате Тимановская обратилась за помощью в МОК и после инцидента получила гуманитарную визу Польши.

Утром Тимановская вылетела из Токио в Вену, откуда отправилась в Польшу.