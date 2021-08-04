Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Вены в Варшаву, сообщает русская служба BBC. В Польше она будет находиться под защитой местных властей. В случае, если она захочет попросить убежище в одной из стран Евросоюза, ей придется сделать это в той стране, в которую она прилетит первой. То есть для того, чтобы попросить убежище именно в Польше, Тимановской нельзя было покинуть транзитную зону аэропорта Вены.

Тимановская на Олимпиаде в Токио должна была бежать дистанции 100 и 200 м. По прибытию в Японию она узнала, что её поставили в состав эстафеты 4×100 м. Легкоатлетка раскритиковала спортивных чиновников за данное решение, после чего белорусская сторона сняла её со стартов и попыталась насильно депортировать на Родину. В результате Тимановская обратилась за помощью сперва в полицию, затем в МОК и после инцидента получила гуманитарную визу Польши.

Изначально планировалось, что Тимановская вылетит напрямую из Японии в Польшу, но неожиданно изменила планы и сперва полетела в Австрию. Причины такого поступка не называются, но по данными СМИ, решение приняли польские дипломаты, у которых возникли опасения за безопасность Тимановской.

Муж Тимановской также получил польскую гуманитарную визу. Он должен прилететь в Варшаву в один день с легкоатлеткой.

После инцидента с Тимановской ещё два белорусских легкоатлета — супруги Яна Максимова и Андрей Кравченко — отказались возвращаться в страну и остались в Германии.