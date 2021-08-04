Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил о намерении принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Для меня было настоящей честью представлять Сербию на Олимпиаде, — написал Джокович в Инстаграме. — Спасибо, Токио, за всё, что помогало нам пройти этот магический момент спорта. Сердцем я чувствую, что отдал всё ради медали и с нетерпением жду возможности вернуться ещё сильнее в Париже. Это невероятный опыт, который я никогда не забуду. Удачи всем сербским атлетам, которые всё ещё бьются за медаль».

Джокович на Играх в Токио не смог завоевать медалей. В один день он проиграл полуфиналы в одиночном разряде и миксте. После этого он уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзу (4:6, 7:6 (8:6), 3:6), а затем снялся из-за травмы с бронзового поединка в миксте, где выступал с Ниной Стоянович.