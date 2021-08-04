«Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счётом 0:2. Голами отметились Рафа Силва (51-я минута) и Жилберто (74-я минута).

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 77), Умяров, Бакаев (Мозес, 68), Ларссон (Крал, 77), Соболев.

«Бенфика»: Влаходимос, Отаменди, Лукас Вериссимо, Фертонген, Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Вайгл, Гримальдо (Жил Диаш, 84), Рафа Силва (Таарабт, 83), Сеферович (Гонсалу Рамос, 37).

С этого лета «Спартаком» руководит Руй Витория, который ранее возглавлял «Бенфику».

Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа. В случае победы «Спартак» пройдёт в четвёртом отборочном раунде с победителем противостояния голландского ПСВ и датского «Мидтьюлланна». При поражении московский клуб попадёт четвёртый отборочный раунд Лиги Европы.

Чемпион России «Зенит» начнёт выступление в Лиге чемпионов-2021/22 сразу с группового раунда из третьей корзины.