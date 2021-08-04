СКА всухую обыграл «Сочи» на старте товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open — 3:0. В первом периоде счёт не был открыт. На 30-й минуте Кирилл Марченко с передачи Юрия Паутова забросил первую шайбу, на 48-й Игорь Ожиганов с передачи Антона Бурдасова реализовал большинство. Наконец на 60-й минуте Йоонас Кемппайнен установил окончательный счёт встречи с передачи Эмиля Галимова. Ворота армейцев защищал Александр Самонов.

5 августа СКА сыграет на товарищеском турнире с «Автомобилистом» (начало — в 19:30), 7 августа — с «Трактором» (начало — в 13:00), а завершит турнир встречей с «Авангардом» 8 августа (начало — в 17:30).

Все матчи на сочинской арене «Шайба» проходят без зрителей. В турнире также принимает участие олимпийская сборная России, в составе которой играют 8 игроков СКА.