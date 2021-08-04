Юниорская сборная России до 18 лет обыграла сверстников из Чехии на турнире Кубок Глинки-Гретцки. Счёт матча — 7:3 в пользу подопечных Владимира Филатова.

Счёт открыли чехи — на девятой минуте отличился Матьяж Саповалив.

На первой минуте второго периода форвард системы СКА Матвей Мичков забросил ответную шайбу. Через минуту Иван Мирошниченко вывел Россию вперёд, а ещё через минуту Илья Роговский сделал счёт 3:1. На 25-й минуте Даниил Григорьев забросил четвёртую шайбу россиян. Алеш Чех сократил отставание чешской сборной на 38-й минуте, но ровно за минуту до конца второго периода Мичков сделал дубль.

В третьем периоде Иван Демидов и Илья Роговский на 47-й минуте довели счёт до крупного. За 27 секунд до конца встречи Доминик Петр в большинстве спас Чехию от разгрома, установив окончательный счёт встречи.

Россия выиграла все три матча группового турнира в основное время с разницей шайб 21-7. В первой встрече россияне разгромили Словакию 9:3, во второй победили Финляндию 5:2.

По итогам группового раунда Швейцария — Германия проведут матч за 7-8 место, Чехия — США встретятся в матче за 5-6 место. Россия в полуфинале вышла на Швецию, а Финляндия — на Словакию, которая также выиграла все три матча своей группы с общим счётом 21-7.

Полуфиналы состоятся 6 августа, начало — в 20:00. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.

Кубок Глинки-Гретцки ежегодно разыгрывается с 1991 года. Россия выигрывала его три раза, включая последний розыгрыш в 2019 году. В 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.